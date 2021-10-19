Жительница Воронежа взяла кредит, чтобы «заработать на бирже» и отправила деньги мошенникам

За 18 октября заявления о мошенничествах написали в полицию 11 жителей В Воронежской области. В общей сложности жертвы аферистов лишились около пяти миллионов рублей.

51-летняя жительница Грибановского района захотела заработать на виртуальной бирже. В конце августа она нашла в интернете сайт для торговли валютой. Женщина прошла платную регистрацию, переведя 15 тысяч рублей. Сразу же ей позвонил «менеджер биржевой платформы», пообещавший регулярный высокий доход. Потом позвонил «личный брокер», убедивший женщину, что для получения серьезного дохода на бирже необходимо внести на счет значительную сумму. Дама внесла на свой счет 400 тысяч рублей. А затем оформила на себя потребительский кредит на сумму 1 млн рублей, деньги от которого тоже внесла на «свой счет» на бирже.

В течение двух месяцев «брокер» давал женщине советы по сделкам. И она думала, что «зарабатывает». В октябре в связи с ухудшением материального положения она решила вывести деньги с биржи, но не смогла этого сделать: брокер дополнительно запросил деньги за помощь в выводе средств, якобы для оплаты страховки. После этого женщина догадалась, что ее водят за нос.