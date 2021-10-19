Мошенник обещал воронежцу продать музыкальные инструменты, а сам присвоил деньги и скрылся

Доверчивый воронежец лишился инструментов общей стоимостью около 500 тысяч рублей, поверив в россказни мошенника, обещавшего продать их по хорошей цене.

34-летний мужчина хотел реализовать свои вещи, для этого разместил в интернете объявление. Через некоторое время с ним связался неизвестный, который предложил услуги в поиске потенциальных покупателей. Он заверил владельца, что имеет возможность реализовать инструменты по высокой стоимости. В качестве оплаты своих услуг мужчина попросил процент от продажи товара. Но получив для реализации музыкальные инструменты, посредник перестал выходить на связь. Пришлось хозяину инструментов обратиться в полицию.

29-летнего афериста задержали, он признался, что инструменты продал, а полученные деньги потратил. За кражу ему грозит до шести лет заключения.