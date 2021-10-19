Территорию Дачи Башкирцева под Воронежем очистят от валежника и мусора

фото департамента экологии и природных ресурсов Воронежской области

К 1 декабря текущего года воронежцы не узнают территорию Дачи Башкирцева. Этот памятник природы областного значения в Семилукском районе давно находится в запущенном состоянии. Но департамент природных ресурсов и экологии нашел подрядчика на его восстановление. Уходные работы уже стартовали. Они охватят в общей сложности площадь без малого 19 гектаров.

Коммунальщики произведут санитарную очистку территории от аварийных и сухостойных деревьев, обрезку деревьев и кустарников, вывезут мусор и валежник на полигон ТКО.