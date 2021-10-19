В Воронеже дошло до суда дело вице-спикера гордумы, обещавшего за 1 млн рублей «сделать депутатом» знакомого

Следователи передают в суд дело 49-летнего первого заместителя председателя Воронежской гордумы, обвиняемого в мошенничестве в крупном размере. Сотрудники регионального управления ФСБ совместно со следователями задержали его в марте 2021 года.

По данным следствия, в июне 2020 года вице-спикер пообещал 65-летнему мужчине, выдвинутому кандидатом в депутаты, успешное прохождение в гордуму на выборах в сентябре 2020 года, намекая на использование своего авторитета занимаемой должности. Естественно, не бесплатно – за 1 млн рублей.

Введенный в заблуждение мужчина, опасаясь негативных для себя последствий, согласился на данное предложение и в июне 2020 года передал обвиняемому требуемую сумму денег. При этом слуга народа изначально не намеревался совершать никаких действий и осознавал, что у него отсутствуют какие-либо реальные полномочия влиять на подобного рода решения.