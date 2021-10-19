Руководители облздрава, Роспотребнадзора и главный пульмонолог ответят воронежцам на вопросы о ковиде

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

20 октября воронежцы могут задать животрепещущие вопросы по эпидситуации с коронавирусом. Четвертую волну ковида в нашей области обсудят во время прямого эфира в аккаунте облправительства ВКонтакте.

На вопросы, как врачи справляются с невероятной нагрузкой, о чем говорит статистика, почему нельзя верить мифам о вакцинации ответят руководитель облздрава Александр Щукин, руководитель управления Роспотребнадзора по Воронежской области Игорь Механтьев и главный пульмонолог департамента здравоохранения Воронежской области Наталья Костина.

Свои вопросы можно уже оставлять в комментариях.

Начало 20 октября в 16.00.