В воронежском кафе рухнувший с крыши кусок металла едва не покалечил маму с ребенком

Смотреть видеосюжет В Воронеже рухнувший с крыши кусок металла едва не покалечил маму с ребенком

Посетителей воронежского кафе едва не покалечил рухнувший с крыши кусок металла. Инцидент случился в заведении на улице Театральной, 32. Женщина вместе с ребенком, который находился в коляске, сидела на летней веранде. В этот момент, по словам очевидцев, с высоты упала арматура. Запись случившегося попало на камеры наружного наблюдения. 19 сентября в сообществе «Мой и твой Воронеж» его опубликовала подруга чудом не пострадавшей горожанки.

- Просто вот так сидишь с коляской. Пьешь теплый напиток, а рядом с тобой падает арматура. И падает не по вине погодных условий, а из-за тех, кто делает ремонт крыши, - прокомментировала случившееся девушка.

В обслуживающей этот дом УК «Центр Плюс» рассказали, что в здании идет капитальный ремонт кровли. Его начали в апреле и обещали закончить через месяца. Но сроки затянулись. По словам жителей дома, из-за этого в их квартирах начали сыпаться потолки. Кроме того, дождь неоднократно затапливал помещения. Собственникам даже пришлось писать обращения в прокуратуру.

Фото: пресс-центр ЖКХ.

Получить оперативный комментарий от Фонда капремонта не удалось. Однако рабочие из бригады пояснили, что упал металлический профиль, которым обшивают крышу. Потолочные перекрытия они не меняли, ремонтировали только покрытие кровли и стропильную систему. Также строители утверждают, что дом почти готов: работы осталось всего на неделю.