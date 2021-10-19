Детский фестиваль "Маршак" в Воронеже перенесли на весну 2022 года

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Седьмой детский фестиваль «Маршак» перенесли на весну 2022 года, сообщила дирекция Платоновфеста, являющаяся организатором театрального форума. Напомним, с 18 октября решением регионального оперштаба отменили показы всех детских спектаклей.

- Фестиваль «Маршак» не может рисковать здоровьем зрителей в условиях ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Воронежской области. Мы уже начали работу по переносу большинства спектаклей фестивальной программы на весну-2022. И у нас есть первые подтверждения от театров-участников, что они готовы приехать на «Маршак» весной, - отметили в дирекции Платоновфеста. - Купленные билеты будут действительны, зрители смогут посетить по ним выбранный спектакль в новые даты. Возврат билетов из-за переноса сроков фестиваля также возможен.

Новое расписание фестиваля объявят 1 ноября.

- Мы знаем, как зрители ждут фестиваль «Маршак». Мы собрали замечательную программу и готовы были представить ее в объявленные даты. Но жизнь и здоровье наших зрителей - это то, чем мы не можем рисковать. Мы сделаем все, чтобы фестиваль состоялся. Просто это произойдет позже, чем все мы ждали, - отметил художественный руководитель фестиваля Михаил Бычков.