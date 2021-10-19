В Воронеже отменили фестиваль «Маршак»

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронеже и области с 18 октября отменили все детские мероприятия, включая детские спектакли в театрах, а также фестиваль «Маршак». Решение об ограничениях принял региональный оперштаб из-за ухудшающейся день ото дня эпидситуации с ковидом (ежедневный прирост заболевших и умерших бьет рекорды).

Седьмой фестиваль «Маршак» должен был пройти в Воронеже с 22 по 8 ноября. Юным театралам собирались показать 23 спектакля из Москвы, Санкт-Петербурга, Твери, Петрозаводска, Красноярска, Камска, Альметьевска, Воронежа, Франции и Румынии. Большинство билетов было раскуплено в сентябре.

Напомним, в 2020 году из-за коронавируса «Маршак» проводили онлайн.