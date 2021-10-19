В Воронеже в ДТП с участием маршрутки пострадала женщина

Инцидент произошел у дома № 50 по ул. Транспортная. Фото ГУ МВД России по Воронежской области.

По предварительным данным, сегодня примерно в 08:05 в Воронеже у дома № 50 по ул. Транспортная 53-летний водитель маршрутного автобуса «Газель» (маршрут № 5) столкнулся с двигавшимся впереди в попутном направлении автомобилем «Митсубиси Лансер».

В свою очередь 34-летний водитель «Митсубиси» въехал в попутный автомобиль «Фольксваген Поло» под управлением 37-летнего мужчины.

В результате ДТП пассажир маршрутного автобуса 63-летняя женщина получила телесные повреждения. Ее доставили в медицинское учреждение.

- В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего, - информирует пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.