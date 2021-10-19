Воронежская гимнастка Мельникова выиграла квалификацию чемпионата мира

Ангелина Мельникова. Фото ЦСП СК Воронежской области.

Сегодня утром в японском Китакюсю стартовал чемпионат мира по спортивной гимнастике.

Воронежская спортсменка Ангелина Мельникова показала лучший результат в личном многоборье – 57,065 балла. Занявшие втрое и третье места американки Лини Вонг и Кайла ди Челло соответственно отстали от Олимпийской чемпионки-2021 почти на два балла.

В опорном прыжке за первую попытку Мельниковой поставили 14,466 балла, за вторую – 13,100. Средняя оценка – 13,783 и это четвертый результат. Также четвертой Ангелина стала и на брусьях. Судьи оценили ее выступление на 14,466 балла. На бревне воспитанница школы Ю.Э. Штукмана поднялась на вторую строчку, уступив китаянке Руи Луо полбалла. Еще один второй результат наша землячка показала в вольных упражнениях, заработав 14,100 балла. Здесь на 0,066 балла больше судьи поставили японке Маи Мураками.

Вышла в финал чемпионата и юная воронежская спортсменка Яна Ворона. Для нее это первый в карьере чемпионат мира. Она выступала только на бревне и заняла по итогам квалификации пятое место с результатом 13,633. От тройки лидеров ее отделили всего 0,100 балла.

- Было понятно, что Ангелина будет бороться изо всех сил, - прокомментировала ее выступление главный тренер сборной Воронежской области по спортивной гимнастике Вера Колесникова. - Немного не получилось с прыжком. Зато хорошо отработала на брусьях и бревне и очень хорошо сделала вольные - в полную сложность, а это значит, что она хорошо готова. А вот Яна Ворона впервые на таком старте и ее выступление находилось под вопросом, потому что у спортсменки болела пятка. Но тренеры доверили ей выступить на бревне, и она неплохо выполнила программу. Были шероховатости, но она справилась.

21 октября состоится финал в личном многоборье, где выступит Мельникова. А за медали на отдельных снарядах Яна с Ангелиной поспорят 23 и 24 октября.