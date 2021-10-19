В Воронеже оштрафовали транспортную компанию, решившую не выплачивать близким умершего сотрудника его зарплату

В Воронеже структура РЖД не выплатила зарплату умершему сотруднику. Мужчина скончался в начале 2021 года от COVID-19. К моменту его смерти у работодателя имелась перед ним непогашенная задолженность по оплате труда в размере более 200 тысяч рублей. Супруга умершего написала заявление на выплату зарплаты покойного. Однако деньги не перечиислили.

После чего женщина пожаловалась в прокуратуру. И прокурорские сотрудники провели проверку в Юго-Восточной дирекции по управлению терминально-складским комплексом филиала ОАО «РЖД» и обнаружили там нарушения трудового законодательства.

- Дирекции внесено представление об устранении нарушений, после чего деньги выплачены супруге погибшего в полном объеме. ОАО «РЖД» по постановлению прокурора привлечено Государственной инспекцией труда в Воронежской области к административной ответственности в виде штрафа в размере 42 тысяч рублей, - сообщили в Воронежской транспортной прокуратуре.