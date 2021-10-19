Водитель взорвавшегося в центре Воронежа автобуса снова возит пассажиров

аВТ Автобус после взрыва. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Водитель автобуса № 10А, взорвавшегося на улице Кольцовской у ТЦ «Галерея Чижова», вернулся на работу.

- Он снова вышел на маршрут в сентябре, - рассказали в АТП № 1. – До этого водитель не работал, пока мы не получили положительные медицинские заключения об отсутствии противопоказаний по его здоровью.

Напомним, автобус № 10А взорвался 12 августа около девяти часов вечера. 26 пассажиров получили ранения, две женщины, ехавшие в автобусе, погибли. 16 сентября из больницы выписали последнего пострадавшего при взрыве.

Семьям погибшим обещали выплатить по миллиону рублей, трем тяжелораненым – по 500 тысяч рублей. Пассажирам, получившим травмы средней тяжести, полагается по 100 тысяч рублей.

Силовики пока рассматривают три версии причин взрыва – неисправность автобуса, теракт или некий взрывоопасный предмет, который перевозил один из пассажиров. По последним официальным сведениям, ни одна из них пока не является более вероятной по сравнению с другими.