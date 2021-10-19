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Общество19 октября 2021 12:51

В Воронеже работнику строительной компании задерживали зарплату

Деньги выплатили после вмешательства инспекторов труда
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Государственная инспекция труда проверила воронежскую строительную компанию на соблюдение трудового законодательства после жалобы работника. При проверке инспектор труда установил множественные нарушения. Сотруднику не выдали на руки трудовой договор, задерживали зарплату, компенсацию за задержку не начисляли.

- Выявленные нарушения полностью устранены, работнику выплачена задолженность по оплате труда. Виновные в нарушении трудового законодательства привлечены к административной ответственности, - сообщили в Государственной трудовой инспекции Воронежской области.