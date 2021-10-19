В Воронеже работнику строительной компании задерживали зарплату

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Государственная инспекция труда проверила воронежскую строительную компанию на соблюдение трудового законодательства после жалобы работника. При проверке инспектор труда установил множественные нарушения. Сотруднику не выдали на руки трудовой договор, задерживали зарплату, компенсацию за задержку не начисляли.

- Выявленные нарушения полностью устранены, работнику выплачена задолженность по оплате труда. Виновные в нарушении трудового законодательства привлечены к административной ответственности, - сообщили в Государственной трудовой инспекции Воронежской области.