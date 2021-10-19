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Происшествия19 октября 2021 12:28

В Воронежской области фермеры нанесли ущерб государству в более чем четыре миллиона рублей

Глава сельскохозяйственной организации и зоотехник находятся под домашним арестом
Алексей СЕРГУНИН
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Число фигурантов в деле о мошенничестве с субсидиями возросло до двух, а ущерб перевалил за отметку в четыре миллиона рублей.

Число фигурантов в деле о мошенничестве с субсидиями возросло до двух, а ущерб перевалил за отметку в четыре миллиона рублей.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Воронежской области, число фигурантов в деле о мошенничестве с субсидиями возросло до двух, а ущерб перевалил за отметку в четыре миллиона рублей.

Как ранее сообщала «КП», в 2020-м году глава сельскохозяйственной организации получил субсидию на более чем 500 тысяч рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

Он представил документы, содержащие ложные сведения о наличии в его организации поголовья мясного направления, а также маточного поголовья специализированных мясных пород. На самом деле у него было этого скота.

Оба подозреваемых находятся под домашним арестом.