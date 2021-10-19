В Воронеже за сутки прививки получили 8,2 тысячи жителей Воронежской области

Прививки от ковида получили 817 тысяч жителей Воронежской области. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В региональном оперативном штабе по борьбе с ковидом сообщили свежие цифры по количеству привитых жителей Воронежской области. К утру вторника, 19 октября, медики сделали еще 8 275 инъекций вакцин. 5 765 жителей Воронежской области получили первую часть прививки, еще 2 510 – вторую. Всего теперь привитых в нашем регионе стало 817 764. Дважды получили укол вакцины 744 074 из них.

Ревакцинацию прошли 60 926 жителей Воронежской области. Эта цифра стабильна, что неудивительно: увеличение темпов вакцинации существенно скажется на ней только в 2022 году.

Напомним, цель перед властями стоит такая – обеспечить вакцинацию 1 516 376 человек, то есть, 80 процентов взрослого населения. В этом случае, как полагают в оперштабе, можно будет ослабить ограничения и отменить масочный режим.