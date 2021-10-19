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Происшествия19 октября 2021 11:27

Житель Воронежской области погиб в ДТП, не справившись с управлением

Трагедия произошла на пятом километре автодороги «М-4 «Дон» - Лиски»
Алексей СЕРГУНИН
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В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку. Фото пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку. Фото пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области.

По предварительным данным, накануне примерно в 21:40 в Лискинском районе на пятом километре автодороги «М-4 «Дон» - Лиски» 33-летний водитель автомобиля «Шкода Суперб» не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся.

- В результате ДТП мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.