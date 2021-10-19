Под Воронежем водитель «Лады» сбил насмерть молодого человека

Сбитый 23-летний житель Панинского района умер до приезда скорой. Фото: из архива «КП»

В понедельник, 18 октября, около 18 часов в Панинском районе на 13 километре дороги Воронеж - Тамбов - Верхняя Катуховка – Панино случилось смертельное ДТП. 43-летний житель Воронежа, руливший «Ладой-Ларгус», ехал со стороны поселка Панино в направлении столицы Черноземья. И сбил 23-летнего местного жителя. Молодой человек шел по проезжей части дороги впереди машины. Мужчина умер до приезда скорой. Полицейские выясняют, почему водитель вовремя не затормозил или не объехал пешехода.

- Всего в Воронежской области 18 октября случилось 116 ДТП, из них 79 – в Воронеже, 25 – на дорогах в районах, 12 – на федеральных трассах. В девяти авариях один человек погиб, семь получили травмы, - сообщили в региональном ГУ МВД. – Оштрафовали 16 пьяных водителей. Задержали 12 автолюбителей, выезжавших на встречную полосу. Еще 41 водителя остановили за езду на красный свет.