Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия19 октября 2021 9:51

Воронежский фермер пойдет под суд за мошенничество

Он получил «липовую» субсидию на 500 тысяч рублей
Алексей СЕРГУНИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
Мужчина представил ложные документы о наличии у него определенных пород скота. Фото пресс-службы СУ СК РФ по Воронежской области.

Мужчина представил ложные документы о наличии у него определенных пород скота. Фото пресс-службы СУ СК РФ по Воронежской области.

- 60-летнему жителю Воронежа грозит лишение свободы на срок до шести лет, - информирует пресс-служба ГУ МВД России по региону.

В ходе следствия установлено, что в 2020-м году он в ранге главы сельскохозяйственной организации получил субсидию на более чем 500 тысяч рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

Он представил документы, содержащие ложные сведения о наличии в его организации поголовья мясного направления, а также маточного поголовья специализированных мясных пород. На самом деле у него было этого скота.

Теперь СУ УМВД России по Воронежу возбудил уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».