Воронежский фермер пойдет под суд за мошенничество

Мужчина представил ложные документы о наличии у него определенных пород скота. Фото пресс-службы СУ СК РФ по Воронежской области.

- 60-летнему жителю Воронежа грозит лишение свободы на срок до шести лет, - информирует пресс-служба ГУ МВД России по региону.

В ходе следствия установлено, что в 2020-м году он в ранге главы сельскохозяйственной организации получил субсидию на более чем 500 тысяч рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.

Он представил документы, содержащие ложные сведения о наличии в его организации поголовья мясного направления, а также маточного поголовья специализированных мясных пород. На самом деле у него было этого скота.

Теперь СУ УМВД России по Воронежу возбудил уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество».