Воронежские волейболисты обменялись победами с «Обнинском»

Впереди у воронежцев четыре матча в Калуге. Фото ЦСП СК Воронежской области.

Воронежский «Кристалл-Черкизово» начал розыгрыш чемпионата России высшей лиги «Б» с домашних матчей против «Обнинска».

В первой встрече подопечные Дмитрия Митрофанова дважды вели в счете, но в итоге проиграли на тай-брейке – 2:3 (27:25, 19:25, 25:21, 20:25, 14:16).

В повторной игре команды вновь устроили качели, и теперь уже волевые качества продемонстрировали хозяева – 3:2 (25:21, 21:25, 22:25, 25:23, 16:14).

- Первые игры чемпионата были очень нервные и сильные, - отметил президент федерации волейбола Воронежской области Игорь Балашев. – Соперник - дисциплинированный, и с финансовой точки зрения у него все в порядке. Во второй встрече мы их обыграли благодаря своей воле к победе, сделали тактические перестановки и, технические элементы, которые днем ранее не смогли применить.

Матчи 2-го тура «Кристалл-Черкизово» проведет в Калуге, где по два раза сыграет с «Тюмень-ТюмГУ» (4 и 6 ноября) и «ИжГТУ-Динамо» (5-го и 7-го).