В Воронеже на украшение площади Ленина к Новому году потратят до 7,2 миллионов рублей

Площадь Ленина к Новому году, как всегда, преобразится. Фото: Юрий КОЗЛОВ

На планерке в мэрии о подготовке главной площади Воронежа к Новому году рассказала заместитель по социальной политике Надежда Савицкая. По ее словам, специалисты мэрии готовятся к проведению торгов на 7,2 миллиона рублей. Участники аукциона, напоминаем, эту сумму могут только снизить. Но уже сейчас она меньше на 1,3 миллиона, чем потратили в 2020 году.

На площади появятся инсталляций по темам сказок «Щелкунчик» и «Снежная королева» (собственно, они были и в прошлом году). Но их обещают обновить. Закупили 130 елок, которых разместят по всей площади Ленина. Естественно, будет и световая иллюминация.

– Мы пока не знаем, будет ли с учетом эпидемиологической обстановки у нас возможность организовать праздник для воронежцев. Но все подготовку мы провести обязаны, - отметил мэр Воронежа Вадим Кстенин, комментируя доклад Савицкой.

И выразил надежду, что заболеваемость ковидом удастся снизить настолько, что можно будет нормально отпраздновать Новый год.