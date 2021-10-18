В Воронеже женщина подарила мошенникам кредит на 685 тысяч рублей

35-летняя женщина перевела кредитные деньги на "безопасные" счета и потом сильно об этом пожалела. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

35-летняя жительница Советского района стала очередной жертвой мошенников. Ей позвонил незнакомец, представился сотрудником службы безопасности банка. И заявил, что мошенники каким-то образом получили доступ к ее карте и хотят на нее оформить кредиты. И якобы надо самой это сделать. Да набрать кредитов побольше, чтобы аферистам не досталось. И, само собой, потом отправить деньги на безопасные счета.

Все это женщина проделала, подарив таким образом 685 тысяч рублей настоящим мошенникам. Поняла она это только тогда, когда уже было поздно. И оставалось только отправиться в полицию.

- Всего 17 октября было два мошенничества, совершенные дистанционным образом, на общую сумму около 900 тысяч рублей. Еще в одном случае аферисты якобы продавали дом. Возбуждены уголовные дела по ч.2 и 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Еще раз призываем жителей Воронежской области не доверять звонкам незнакомцам, предлагающим куда-либо перевести ваши деньги под любыми предлогами, - сообщили в региональном ГУ МВД.