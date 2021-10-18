Воронежские гандболисты дважды разгромили астраханских и стали лидерами Высшей лиги

Воронежские гандболисты оказались намного сильнее гостей. Фото: cspsk-vrn.ru

Гандболисты «ВГТУ-Воронеж» дважды разгромили астраханский Динамо-СШОР».

В первой игре, ставшей дебютной в этом сезоне в родных стенах, треть первого тайма была равная игра, а потом воронежцы прочно взяли инициативу в свои руки. За следующие пять минут они забросили десять мячей подряд и создали себе комфортный отрыв 14:4. Дальше их преимущество только росло. В итоге команды ушли на перерыв при счете 28:9.

Ровно столько же воронежцы позволили забросить «динамовцам» и во второй половине игры. Зато сами отправили в их сетку еще 21 мяч. Итог 49:18.

Во втором матче, состоявшемся сутки спустя, от «динамовцев» наши гандболисты стали отрываться сразу. И уже к середине тайма повели со счетом 10:5. После чего забросили еще пять безответных мячей и сделали свое преимущество к 20-й минуте трехкратным. А к концу тайма счет уже был 21:9 в пользу «ВГТУ».Во втором тайме к 38-й минуте воронежцы вели 17 мячей и итоге победили счетом 38:20.

— Мы играли с несильной командой, поэтому было проще, чем в первом туре в Белгороде. У «Динамо-СШОР» молодые ребята — почти все 2005 года рождения, неопытные. Это позволило нам отрабатывать тактические моменты на площадке. Нам надо сыграться, потому что много новых игроков, - прокомментировал матчи тренер гандбольного клуба «ВГТУ-Воронеж» Алексей Доронкин.

Подопечные Алексея Доронкина и Игоря Грицких с семью очками вышли на первое место в турнирной таблице Высшей лиги.

Напомним, в прошлом сезоне наша команда не одержала ни одной победы. А в этом дважды в первом туре обыграла в гостях белгородский «Технолог-Спартак». Также «ВГТУ-Воронеж» победил в 1/32 Кубка страны казанский клуб «Лаишевские лисы», после чего по воле жеребьевки вышел сразу в 1/8 финала.