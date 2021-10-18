В Воронеже гаишники в ходе рейда оштрафовали 12 водителей и 11 пешеходов

Не хотите терять время и деньги, соблюдайте правила. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Инспекторы ГИБДД рассказали об итогах рейда в Воронеже, призванного снизить число ДТП с участием пешеходов. В ходе него зафиксировали 30 нарушений правил дорожного движения. 12 водителей, не пропускавших пешеходов, будут оштрафованы на 2500 рублей.

Но многие пешеходы тоже «хороши». 11 человек задержали за то, что они перебегали дорогу в неположенном месте. Им предстоит раскошелиться на 500 рублей.

Водителям напоминают, что перед «зеброй» нужно притормаживать. А пешеходам – что нельзя идти через дорогу не в положенном месте, а вечером лучше надевать светоотражающую одежду. Особенно если приходится идти по обочине сельской дороги.