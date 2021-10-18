ТРЦ «Град» под Воронежем снова открыли после эвакуации

с сайта ТРЦ "Град". Фото: другой источник.

Инцидент в ТРЦ «Град», случившийся днем в понедельник, 18 октября, завершился благополучно. Напомним, сотни продавцов, других сотрудников, и посетителей торгового центра вынуждены были срочно выйти на улицу. Нужно было проверить информацию о взрывном устройстве. Территорию возле «Града» оцепили, подъезжавшие машины разворачивали обратно.

Теперь стало известно, что бомбу не нашли, и люди вернулись кто к работе, а кто (у кого терпения хватило) к покупкам и развлечениям.

- Сообщение о взрывном устройстве, оказавшееся ложным, поступило к нам на почтовый ящик, - рассказали в ТРЦ «Град». – По нашим сведениям, рассылка «интернет-террористов» шла и по другим торговым центрам. К счастью информация не подтвердилась, и около пяти часов вечера людей впустили назад.