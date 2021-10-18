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Происшествия18 октября 2021 17:24

В Воронеже пожилой ревнивец забил до смерти молодого соперника

Он встретил 35-летнего мужчину в компании своей жены
Юрий КОЗЛОВ
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Удары 56-летнего ревнивца оказались смертельными для его 35-летнего соперника.

Удары 56-летнего ревнивца оказались смертельными для его 35-летнего соперника.

Фото: Елена КОВАЛЕНКО

Поздним вечером в пятницу, 15 октября, 56-летний мужчина встретил на улице Героев Сибиряков Советского района свою жену в компании 35-летнего знакомого. Такой компании он супруге явно не желал. Разгоряченные спиртным мужчины начали «разбираться». Старший оказался физически покрепче и так избил соперника руками и ногами, что тот умер на месте. Экспертиза определила, что причиной смерти стали закрытые травмы живота и груди.

Ревнивца задержали полицейские и сотрудники Следственного комитета. Работники СК возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего». Мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.