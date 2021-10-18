Воронежскому педагогу, заявившему о провале «дистанта», и его коллегам разрешили работать дома

Одну проблему "дистанта" решить удалось. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Преподаватель воронежской школы №75 Евгений Древаль сообщил на своей странице в соцсети, что часть проблем с «дистантом», на которые он обращал внимание в более раннем посте, удалось устранить.

Так, учитель жаловался на то, что ему не разрешают заниматься дистанционным обучением школьников с домашнего компьютера. Дело в том, что в образовательном учреждении он вынужден был работать с техникой 2000 года выпуска, где даже Яндекс открывается с трудом. Дома у него таких проблем нет.

Чисто техническую проблему удалось разрешить. Древалю и его коллегам разрешили работать из дома. Кроме того, ему и еще одному учителю выдали новые ноутбуки.

А вот другую проблему «разрулить» гораздо труднее. Древаль говорил, что сейчас занятия часто сводятся к рассылке тестов и заданий. Между тем, нужен живой контакт учителя с учеником и объяснение нового материала, что возможно лишь через видеоуроки.