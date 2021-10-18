В мэрии Воронежа объявили о сокращении автобусов в разгар пандемии ковида

В выходной такая картина смотрится особенно странно. Фото: "Мой и твой Воронеж".

Поздним вечером в субботу, 16 октября, в паблике «Мой и твой Воронеж» пользователь Светлана Николаева разместила пост с фотографией переполненного автобуса. И задалась вопросом, как в таких условиях соблюдать социальную дистанцию. Особенно, когда автобус ездит раз в 40 минут.

В мэрии так прокомментировали сообщение о загруженности транспорта:

- В Воронеже на прошлой неделе зафиксировали лишь 37 процентов от обычного среднесуточного количества пассажиров в обычный будний день. При этом на линии продолжают ежедневную работу около 900 автобусов и троллейбусов, что составляет около 75% от их обычного количества. Все перевозчики ориентированы на строгое соблюдение минимальных интервалов движения в часы пик. Транспорт ходит «с запасом». Количество автобусов корректируют ежедневно в зависимости от пассажиропотока. Если начинает прослеживаться тенденция его увеличения, их число увеличивают.

А также добавили, что из-за ковида по-прежнему в строю остались мало водителей:

- Шоферы тоже болеют, так как больше всех подвержены риску. Медосмотры водителей сейчас по-прежнему усилены, они ежедневные, полны. Даже с небольшими признаками ОРВИ водители не допускаются к работе. Перевозчики ведут работу по их вакцинации, автобусы регулярно дезинфицируют. Но тем не менее на некоторых маршрутах на линию вынуждены были выходить сами директора транспортных компаний.