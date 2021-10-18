Воронежских полицейских подозревают в мошенничестве на 1,1 млн рублей

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

В Воронеже в отношении двух оперуполномоченных одного из райотделов полиции на основании материалов УФСБ возбудили уголовное дело по обвинению в особо крупном мошенничестве, совершенном группой лиц (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом рассказали в следственном управлении СКР по региону 18 октября.

По версии следствия, 31-летние оперуполномоченный и старший оперуполномоченный в конце июня 2021 года начали «обрабатывать» родственников одного из подозреваемых. По информации собственного источника, тот проходил по делу о незаконном сбыте и хранении наркотиков (228.1). Правоохранители пообещали, что за немалую сумму в 1,1 млн рублей они «успокоят» силовиков и суд. И мужчина вместо СИЗО отправится под домашний арест, его не станут привлекать к ответственности «по иным эпизодам» и вообще решат вопрос с назначением минимально возможного наказания. Родственники поверили в заведомо ложные сведения и 29 июня передали операм первый транш в 300 тысяч рублей.

Деньги якобы должны были уйти третьим лицам. Затем, в июле и августе родственники передали еще 400 тысяч рублей. При этом, как считает следствие, злоумышленники осознавали, что у них не было реальных полномочий влиять на решения, принимаемые должностными лицами правоохранительных органов.

11 октября, при получении от родственников еще 400 тысяч рублей они были задержаны сотрудниками УФСБ по региону. После этого материалы были переданы в следственное управление для возбуждения уголовного дела.

На допросе оперативники признали вину и дали подробные показания. Максимальное наказание, которое им грозит – 10 лет лишения свободы.

Как пояснили в региональном главке, сейчас полицейские отстранены от исполнения служебных обязанностей.

– В ГУ МВД по Воронежской области по данному факту назначено проведение служебной проверки, в случае установления вины сотрудников, они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а также привлечены к ответственности в соответствии с законодательством. Их непосредственные руководители будут привлечены к дисциплинарной ответственности, – рассказали в ведомстве.