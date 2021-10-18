Под Воронежем установили памятник Александру II

Страница сообщества "Поселок Отрадное" в "ВК"

В новоусманском поселке Отрадное рядом с местным домом культуры установили памятник императору Александру II. Автор монумента – известный воронежский скульптор Александр Козинин, его руке принадлежат уже несколько памятников на территории Новоусманского района.

Царь-свободитель изображен сидящим в кресле с книгой в руках. Установка памятника Александру - дань истории. Дело в том, что в Отрадном до революции уже был подобный монумент, он находился на пересечении улиц Свободы и Первомайской. В 2017 году памятник снесли большевики.

Официального открытия памятника пока не было. Сейчас завершается благоустройство прилегающей территории.