Под Воронежем в пруду нашли тело женщины

В причинах смерти пенсионерки, найденной в пруду, теперь разбираются сотрудники Следственного комитета. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В субботу, 16 октября, около 15 часов жители села Каверье Рамонского района нашли в пруду тело пожилой женщины. Они вызвали силовиков. Те вскоре установили личность погибшей. Пенсионерке было 73 года. В причинах ее смерти разбираются сотрудники Следственного комитета.

- Видимых травм, которые свидетельствовали бы о насильственной смерти, на теле не обнаружили. Его отправили на судебно-медицинскую экспертизу. Там должны определить точную причину смерти пожилой женщины. По факту ее гибели проводят проверку. По ее результатам примут решение, возбуждать уголовное дело или нет, - рассказали в региональном управлении Следственного комитета.