Под Воронежем эвакуировали крупный торговый центр

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Днем в понедельник, 18 октября, посетителей и персонал сити-парка «Град» по громкой связи попросили срочно покинуть здание. На улицу вышли сотни людей. К зданию подъехали кинологи, полиция и спасатели. Территорию оцепили, а подъезжающие машины разворачивали на въезде на парковку.

По словам сотрудников ТЦ, причиной переполоха стало анонимное сообщение о заминировании. Сейчас оперативники обследуют помещения.

Тем временем люди сообщают, что уже замерзли стоять на улице. Некоторые сотрудники «Града» греются в служебных автобусах, пишут очевидцы в соцсети.