Воронежский батутист победил на первенстве России

Воронежские батутисты здорово выступили в синхронных прыжках. Фото: cspsk-vrn.ru

На первенстве России по прыжкам на батуте в Ярославле, где за медали боролись 680 спортсменов и 36 регионов страны, воронежцы были представлены во всех возрастных категориях. Всего от нашего региона на турнире выступали семь человек. На их счету две медали – золото и серебро.

Воронежец Дмитрий Бигдаш победил в синхронных прыжках. Он выступал в паре с Жаном Сулеймановым из Татарстана.

После предварительного раунда Дмитрий и Жан уступали почти пять баллов Илье Курбанову из Краснодарского края и Максиму Тановицкому из Ханты-Мансийска. Но в финале соперники ошиблись и стали только вторыми. Дмитрий и Жан – единственные спортмены, исполнившие свои программу без ошибок, получив за нее 45,160 тысячных балла.

А вот в индивидуальных прыжках Сулейманов и Бигдаш даже в финал не попали, а вот их главные соперники были на пьедестале. Тановицкий занял первое место, а Курбанов второе.

Напомним, ранее серебро в синхронных прыжках среди спортсменов 9-10 лет завоевал юный воронежский спортсмен Глеб Кузичкин.

- Глеб стал вторым в возрастной группе 9-10 лет в синхронных прыжках и четвертым в индивидуальных. Остальные участники практически все дошли до финала, но здесь не показали того результата, который помог бы зацепиться за призы. Алексей Дедович, к примеру, дошел до финала и стал седьмым. Сказалось волнение. Он завершил упражнение, но проиграл, — прокомментировал выступления своих воспитанников главный тренер Воронежской области по прыжкам на батуте Сергей Тарасов.