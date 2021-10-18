В Воронежа задержали мошенника, который разводил пенсионеров

Воронежские оперативники вычислили и задержали по подозрению в серии мошенничеств 23-летнего горожанина. Его жертвами стали пожилые люди в возрасте от 70 до 84 лет.

По версии следствия, в течение октября этого года злоумышленник звонил потерпевшим на домашний телефон, представлялся полицейским и сообщал, что их родственник стал виновником ДТП. Для решения вопроса о не привлечении к ответственности требуется заплатить, «за деньгами придет посыльный». Позже потерпевшие передавали деньги «курьеру». Таким образом на уловку мошенника попались несколько пенсионеров, общая сумма ущерба превысила три миллиона рублей.

Полицейские продолжают комплекс оперативно-розыскных мероприятий для выявления возможных соучастников преступлений. По всем фактам возбудили уголовные дела по статье «Мошенничество». Подозреваемого заключили под стражу.