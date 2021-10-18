Синоптики назвали дату первого снега в Воронеже

Первый снег будет виден только в воздухе. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В ближайшую ночь западный циклон принесет в Воронежскую область резкое похолодание. Весьма вероятен даже снег. Об этом рассказали синоптики.

- Сначала к нам придет холодный фронт циклона, который и принесет в ночь 20 октября, температуру около нуля и мокрый снег. Впрочем, он тут же будет таять, землю не покроет, - рассказал Александр Сушков, руководитель Воронежского гидрометцентра. – Затем на погоду будет оказывать влияние теплый сектор циклона. И дневная температура будет снова в районе +15 градусов. А вот солнце будет скрыто за тучами.

В ночь на вторник, 19 октября, синоптики обещают слабый дождь и +3 градуса. Днем западный ветер сменит северо-западный. Дождь не прекратится, потеплеет всего лишь до +7.

В среду, 20 октября, вернется западный ветер. Ночью ожидают температуру около нуля, дождь и мокрый снег. Днем при пасмурной погоде столбик термометра поднимется до +5. Дождь прекратится.

В ночь на четверг, 21 октября, подует юго-западный ветер. Метеорологи прогнозируют слабый дождь при +2 градусах. Днем снова пасмурно, но без осадков. Ветер может усилиться до 12-15 м/с. Температура резко поднимется до +14 градусов.

В пятницу, 22 октября, ночью уже будет +9 при сохраняющемся достаточно сильном ветре и пасмурной погоде. Солнце не выглянет и днем. Зато будет достаточно тепло - +15 градусов. И ветер будет уже не таким мощным.