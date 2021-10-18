Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия18 октября 2021 12:27

В Воронежской области «десятка» врезалась в «КамАЗ»: двое погибших

ДТП случилось в Аннинском районе
Юрий КОЗЛОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
После удара страшной силы от капота "десятки" практически ничего не осталось.

После удара страшной силы от капота "десятки" практически ничего не осталось.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В понедельник, 18 октября, в 5.10 на 344 километре дороги «Курск-Воронеж-трасса «Каспий» в Аннинском районе случилась авария. Водитель «десятки», 69-летний житель Грибановского района, врезался в ехавший впереди «КамАЗ». От удара расплющило всю переднюю часть легковой машины. Водитель и его пассажир, 78-летний житель Смоленской области, погибли на месте. 33-летний шофер грузовика, житель Таловского района, в ДТП не пострадал.

Дорога после аварии.

Дорога после аварии.

Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Полицейские выясняют, почему водитель не смог вовремя затормозить перед грузовиком, а также другие обстоятельства аварии.