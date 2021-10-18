В Воронежской области «десятка» врезалась в «КамАЗ»: двое погибших

После удара страшной силы от капота "десятки" практически ничего не осталось. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В понедельник, 18 октября, в 5.10 на 344 километре дороги «Курск-Воронеж-трасса «Каспий» в Аннинском районе случилась авария. Водитель «десятки», 69-летний житель Грибановского района, врезался в ехавший впереди «КамАЗ». От удара расплющило всю переднюю часть легковой машины. Водитель и его пассажир, 78-летний житель Смоленской области, погибли на месте. 33-летний шофер грузовика, житель Таловского района, в ДТП не пострадал.

Дорога после аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Полицейские выясняют, почему водитель не смог вовремя затормозить перед грузовиком, а также другие обстоятельства аварии.