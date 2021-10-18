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Происшествия18 октября 2021 10:49

Стали известны подробности смертельного ДТП на въезде в Воронеж

На трассе столкнулись три машины
Елена ФЕДЯШЕВА
Елена ФЕДЯШЕВА
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Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Полицейские рассказали подробности смертельной аварии, которая произошла вечером воскресенья в Семилукском районе на въезде в Воронеж.

По предварительным данным, 48-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где зацепил «Хендай Солярис» под управлением 49-летнего водителя. После этого «Лада» в лоб столкнулась с встречным «Ниссан Кашкай», за рулем которого находился 60-летний водитель.

В результате аварии от полученных травм на месте скончался водитель «Гранты». Два человека – водитель «Ниссана» и его 61-летняя пассажирка попали в больницу.

Полицейские проводят проверку.