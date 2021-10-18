Замдиректора Центра государственной кадастровой оценки в Воронеже отправили под подписку о невыезде

Фото из архива КП Фото: Андрей КОПАЛОВ

Подозреваемого в крупном мошенничестве с участком на Левом берегу замдиректора Центра государственной кадастровой оценки Воронежской области Сергея Барышникова отправили под подписку о невыезде. Вопрос о мере пресечения решался в субботу, 16 октября. Об этом «Комсомолке» рассказал источник, близкий к ситуации.

– Он признал свою вину, - уточнил источник.

Напомним, силовики задержали Барышникова 13 октября. По материалам УФСБ региона Следственное управление области возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В основу лег факт получения 37-летним замдиректора в ноябре 2020 года от воронежского предпринимателя 300 тысяч рублей. За это он должен был оказать услугу. По версии следствия, Барышников помог бизнесмену оформить на него участок площадью 202 кв. м. на улице Ленинградской. Как оказалось, незаконно, поскольку государственная собственность на землю не была разграничена. По оценке экспертов, стоимость участка – более 2 млн рублей. Точный ущерб, который был причинен бюджету, установит следствие.