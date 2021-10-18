В Воронеже иномарка влетела в дерево, погиб молодой водитель

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Около 22.35 в воскресенье на улице Ильюшина в Воронеже 22-летний водитель на «Киа Рио» неожиданно выехал на полосу встречного движения, а затем – на обочину, где столкнулся с деревом. Удар был настолько сильным, что осколки от иномарки разлетелись вокруг и повредили двигавшийся по дороге автомобиль «Мицубиси Каризма», под управлением 24-летнего местного жителя.

У водителя «Киа» не было шансов: от полученных травм он скончался на месте ДТП до приезда врачей.

Полицейские проводят проверку, направленную на выяснение причин и обстоятельств ДТП.