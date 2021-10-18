Смертельная авария вызвала затор на въезде в Воронеж

В воскресенье вечером на въезде в Воронеж образовалась огромная пробка. Причиной затора стала смертельная авария.

Вызов поступил в службу спасения около 19 часов. Звонивший сообщил, что на Курской трассе в Семилукском районе столкнулись «Nissan Qashqai» и автомобиля «Lada Granta». Судя по кадрам из соцсетей, отечественный автомобиль от лобового удара превратился в груду металла.

Для извлечения пострадавших привлекался расчет ПСЧ-55. Очевидцы сообщили, что в результате аварии погиб, как минимум, один человек. Более подробную информацию уточняют полицейские.