В Воронеже пропал 13-летний школьник

Фото поискового отряда "Лиза Алерт Воронеж"

Поисковики Воронежа распространили ориентировку на 13-летнего Верменича Владислава Николаевича. Мальчик пропал 16 октября по дороге из школы. Известно, что на занятиях он был, но домой не пришел.

Приметы Владислава: рост: 165 см, телосложение xудощавое, глаза голубые, волосы светло-русые, короткая стрижка.

В день исчезновения был одет в синюю куртку с капюшоном, белый свитер, голубые джинсы и черные кроссовки. При себе имел серый рюкзак.

Поисковики просят всех, кому что-то известно о пропавшем школьнике, позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52, 112 или 02.