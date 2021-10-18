Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество18 октября 2021 9:09

В Воронеже пропал 13-летний школьник

Подростка ищут с 16 октября
Елена ФЕДЯШЕВА
Елена ФЕДЯШЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото поискового отряда "Лиза Алерт Воронеж"

Фото поискового отряда "Лиза Алерт Воронеж"

Поисковики Воронежа распространили ориентировку на 13-летнего Верменича Владислава Николаевича. Мальчик пропал 16 октября по дороге из школы. Известно, что на занятиях он был, но домой не пришел.

Приметы Владислава: рост: 165 см, телосложение xудощавое, глаза голубые, волосы светло-русые, короткая стрижка.

В день исчезновения был одет в синюю куртку с капюшоном, белый свитер, голубые джинсы и черные кроссовки. При себе имел серый рюкзак.

Поисковики просят всех, кому что-то известно о пропавшем школьнике, позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52, 112 или 02.