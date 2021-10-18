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Общество18 октября 2021 8:33

Воронежские школьники поздравили своих пап концертом

В разгар пандемии трансляция прошла в интернете
Елена ФЕДЯШЕВА
Елена ФЕДЯШЕВА
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Фото управы Ленинского района

Фото управы Ленинского района

В воскресенье, 17 октября, в России впервые отметили День отца. В условиях напряженной эпидемиологической обстановки большинство мероприятий проходило в онлайн формате.

Например, активисты детского объединения «Росток» из 13-й школы устроили для любимых пап грандиозный концерт, где транслировали видео- поздравления родителей стихами и песнями, музыкальными номерами.

На странице объединения в социальной сети ребята разместили оригинальную фотогалерею под названием "Потому, что мы похожи" и развернули выставку тематических рисунков.