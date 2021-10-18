В Воронеже вырастят зеленую карту России

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В ботаническом саду ВГУ имени профессора Козо-Полянского высадят сотню растений в виде карты России. Каждое из растений будет представлять тот или иной регион.

- Так, Воронежская область — мачтовые сосны: именно у нас зародился флот. Липецкая область — липы, Белгородская — дубы, Краснодарский край — самшитовая роща. По этому принципу и создается карта, — рассказал автор идеи Михаил Глущенко.

На «карте» соберут даже тех представителей фауны, которые в природе никогда не встречались: часть проекта под названием «Нескучный сад» предполагает интродукцию. Научный опыт культивации Ботанического сада помогает воплощать такие биогеографические экспозиции. Так здесь уже освоились растения, например, из Адыгеи, Карелии, Архангельска, Ингушетии, Карачаево-Черкессии, Иркутска, Мурманска.