Воронежский «Факел» без главного тренера выиграл в гостях у астраханского «Волгаря»

"Факел" возвращается с выезда с тремя очками. Фото: с сайта ФК "Факел"

В матче в Астрахани многое решила грубость хозяев поля. Ход равной игры изменило удаление Артема Симоняна. Его знаменитый однофамилец Никита Павлович, отмечающий свое 95-летие, такое бы точно не одобрил. Ведь астраханский Симонян оставил свою команду в меньшинстве уже на 38 минуте.

Естественно, «Факел» и так выглядевший фаворитом в матче с аутсайдером, во втором тайме прочно насел на ворота «Волгаря». И до конца оборона астраханцев не дотерпела. Развалилась она примерно за четверть часа до конца матча. Сначала Алихан Шаваев на 74 минуте удачно подкараулил отскок, и внешней стороной стопы идеально ударил из-за штрафной – 1:0. А вскоре хорошая комбинация разрезала защиту «Волгаря» по центру, и Андрей Разборов тоже не промахнулся – 2:0.

Миссия астраханцев по набору очков в этом матче оказалась совсем невыполнимой, когда на 82 минуте и их капитан Роман Локтионов получил вторую желтую карточку за срыв атаки «Факела», превратившуюся в красную. С преимуществом в два игрока воронежские футболисты без нервов закончили матч.

Напомним, «Факел» этот матч играл без главного тренера Олега Василенко. Он заболел и вынужден был остаться в Воронеже. Надеемся, что Олегу Петровичу эта победа позволит побыстрее выздороветь.

«Факел» набрал 33 очка и сейчас занимает четвертое место. Нижнекамский «Нефтехимик», обыгравший в гостях владикавказскую «Аланию» - 3:2, опережает его только по результату личных встреч (3:0 в его пользу). Московское «Торпедо», в сверхрезультативном дерби оказавшееся сильнее столичного «Велеса» - 5:3, с 35 очками занимает второе место. А лидирует «Оренбург». Уральцы разошлись миром в гостях с «Олимпом-Долгопрудный». В активе «Оренбурга» теперь 38 очков.

Впереди у «Факела» 23 октября матч в Воронеже – дерби с липецким «Металлургом». Наши соседи, разгромленные дома калининградской «Балтикой» - 0:4, пока занимают 17 место с 11 очками.