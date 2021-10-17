Воронежец после звонка из якобы Министерства финансов лишился почти 2 млн рублей

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

В полицию обратился 61-летний житель Центрального района. Он рассказал, что стал жертвой мошенников, перечислив им 1,86 млн рублей. Об этом рассказали в ГУ МВД по Воронежской области 17 октября.

Потерпевшему позвонил неизвестный и представился сотрудником Министерства Финансов. Он рассказал, что рассматривает заявление банка, чтобы разрешить начислить проценты за пользование счетом. Мужчина признался, что хранит небольшую сумму в иностранной валюте. Тогда мошенники убедили его внести деньги на свои подконтрольные счета, чтобы мужчине банк не начислил проценты.

Донимали его аферисты две недели, пока он не перечислил им 1 миллион 860 тысяч рублей. Потом мужчина все же решил пойти в банк. А оттуда его отправили в полицию.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».