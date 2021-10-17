Житель Воронежской области лишился на работе пальца и не получил компенсацию и зарплату

Житель Бобровского района в соцсетях рассказал свою историю. Он пожаловался на крупную сельхозорганизацию, в которой работал. Там он потерял фалангу пальца, а руководство ему не только не выплатило компенсацию, но и зарплату за несколько месяцев. Историей заинтересовались воронежские следователи. Они проводят проверку, сообщили в СУ СКР по региону 17 октября.

Мужчина рассказал, что работал в компании механизатором с июля 2020 по август 2021 года. Однажды во время работы сломался комбайн, и главный инженер, ремонтируя машину, якобы промахнулся и ударил кувалдой по руке мужчины. В итоге тот лишился фаланги пальца. Но его вынудили сказать, что травму он получил в быту. На лечение денег в организации тоже не дали.

Как рассказали в Следственном управлении, по итогам проверки будет дана правовая оценка ситуации.