Под Воронежем пьяная автомобилистка перевернулась на машине и чуть не убила двух подруг

Фото - ГУ МВД по Воронежской области

В Новоусманском районе пьяная автоледи на «семерке» устроила ДТП, в котором пострадали две ее подруги. Авария произошла ночью, в 02:30 в субботу, 16 октября, на автодороге «Новая Усмань – Тимирязево – Горенские Выселки». Об этом сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

По предварительным данным, 34-летняя местная жительница изрядно выпила и села за руль ВАЗ-2107. Она не учла дорожные и метеорологические условия, особенности и состояние машины, а также интенсивность движения. В результате разогналась, автомобиль опрокинулся и вылетел в кювет.

В машине вместе с ней были две пассажирки 34 и 18 лет. Их доставили в больницу. Полиция проводит проверку.