В Воронежской области за минувшие сутки прибавилось еще 673 человека с ковидом

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

В Воронежской области за последние 24 часа зарегистрировали еще 673 человек, заболевших ковидом. Об этом в воскресенье, 17 октября, сообщили в региональном оперштабе со ссылкой на Роспотребнадзор.

Всего число заболевших с начала пандемии в марте 2021 года составило 143 921.

Днем ранее воронежские власти сообщили о том, что в регионе не достигнут коллективный иммуните. Пока число привитых составляет 52%, а надо 80%. Также Воронежская область попала на тепловую карту заболеваемости коронавирусом. Столица Черноземья на ней отмечена красным , что означает наиболее тяжелый уровень заболеваемости.