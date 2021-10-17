В Воронежской области мужчина на «буханке» наехал на поддон: ранены четверо человек

Фото из архива КП

Авария произошла накануне примерно в 17:25 часов в селе Садовое Аннинского района. 68-летний местный житель на автомобиле «УАЗ» возле дома №14 по улице Ленина наехал на поддон с поребриком. Об этом рассказали в ГУ МВД по Воронежской области 17 октября.

По предварительным данным, он не справился с управлением. В результате ДТП «буханка» получила механические повреждения, а сам водитель и трое его пассажиров: 40 и 46-летние мужчины, а также 45-летняя женщина попали в больницу с травмами.

По факту полицией проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.