В центре Воронежа мужчина пропорол ногу арматурой на ремонтируемой улице

У Романовского сквера в Воронеже мужчина распорол ногу торчащей из земли арматурой. На этом участке улицы идет ремонт, но место не огородили. Об инциденте, который произошел в пятницу, 15 октября, рассказала дочь пострадавшего в паблике «Мой и твой Воронеж».

По словам горожанки, в темноте сложно было заметить штырь, торчащий из земли. Ее отец переходил улицу Кирова по пешеходному переходу, и прямо перед ним проткнул ступню.

– Было много крови. Ограждения нет, дополнительного освещения нет. Палеты для передвижения только вдоль улицы, к переходу не ведут. Ездила посмотреть этот участок в дневное время – из места, где раньше, видимо, был столб, торчит арматура, перед пешеходным переходом, очень просто не заметить. Сейчас там лежит камень, который положил мой отец, пока ждал скорую. Кто-то и головой упасть на это может. Папа сейчас еле ходит по квартире, – рассказала девушка.

В мэрии Воронежа пояснили, что проблемный участок огородили. А металлические штыри будут срезаны.