Воронежская область попала на тепловую карту заболеваемости COVID-19

Скриншот с портала «Стопкоронавирус»

Воронежская область появилась на тепловой карте заболеваемости коронавирусом. Графическое представление ситуации с распространением ковида по стране заработало на портале «Стопкоронавирус» 16 октября.

Воронежская область окрашена красным цветом, что говорит о более тяжелой ситуации с COVID-19. Из пяти критериев мы не соответствуем четырем.

В норме оказался только «охват тестированием не менее 200 на 100 тысяч населения». Также регион «проседает» по уровню коллективного иммунитета, занятости коек с ИВЛ и загруженности общего коечного фонда.

Не лучше ситуация и у соседей – Липецкой, Курской и Орловской области. Они тоже горят красным цветом. Оранжевым – Тамбовская и Белгородская области.

Также на сайте Стокоронавирус.РФ заработал сервис по вакцинации. Первую часть прививки сделали 813 225 воронежцев, вторую – 751 781.